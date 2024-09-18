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        Antalya'da düzenlenecek 14. Phaselis Festivali, 24 Eylül'de başlayacak

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Phaselis Festivali, 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:30
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        Antalya'da düzenlenecek 14. Phaselis Festivali, 24 Eylül'de başlayacak
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Phaselis Festivali, 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı ile Phaselis Kazı Başkanlığının destekleriyle, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festivale ilişkin, Antalya Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, buradaki konuşmasında, doğa, güneş ve denizle anılan ilçenin, Antalya turizminin en önemli paydaşları arasında yer aldığını söyledi.

        Festivalin, turizm ve sanatı bir araya getirdiğini dile getiren Solmaz, "Festival etkinlikleriyle tarih, sanat ve turizmi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Festival içeriğiyle ilçemizin ve Antalya'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim." dedi.

        Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlara ve sponsorlara destekleri için teşekkür eden Solmaz, bütün vatandaşları festivale davet etti.

        KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz ise festivalle ülke tarihini, kültürünü daha çok yaşatmayı, kültür ve sanatı bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, KETAV Başkan Yardımcısı Burak Orkut ve etkinliğe destek veren firma temsilcileri de katıldı.

        - Festivalin konser programı

        Festivalin açılış konserinde, Piyanist İlyun Bürkev, Can Özhan liderliğindeki 12 Kişilik Yaylı Orkestradan oluşan Cameratalia ile sahnede olacak.

        İkinci gün Keman Virtüözü Can Özhan ve Piyanist Iraz Yıldız "Film Gibi Bir Gece" isimli konser ile sanatseverlerle buluşacak. Konserde sanatçılar, sevilen film müziklerini seslendirecek.

        Müzisyen Teyfik Rodos ve 45'lik Orkestrası ise 27 Eylül'de sahne alacak. Sanatçılar, 1970'li yıllara damgasını vuran 45'lik plak şarkılarıyla müzikseverleri geçmişe götürecek.

        Festival, 28 Eylül'de Mavi Siyah grubunun "Endülüs'ten Anadolu'ya Flamenko" konseriyle sona erecek.

        Konserler ücretsiz olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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