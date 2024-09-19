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        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:02
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        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği yaya yaşamını yitirdi.

        Belkıs Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Acar'a (52), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Acar'ın üzerinden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Acar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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