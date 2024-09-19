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        Antalya'da toprağa gömülmüş kemiklerin kayıp genç kadına ait olduğu anlaşıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:49
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        Antalya'da toprağa gömülmüş kemiklerin kayıp genç kadına ait olduğu anlaşıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi.

        Kayıp Nihal Babayiğit'in Batman Cezaevi'nde tutuklu bulunan dini nikahlı eşi M.B'nin ilçenin Eminceler mevkiinde gösterdiği bölgede bulunan insan kemikleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumunca DNA testi yapıldı. Test sonucu kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

        Genç kadının babası Vedat Babayiğit tarafından teslim alınan cenaze, dün Serik ilçesinde toprağa verildi.

        Vedat Babayiğit, AA muhabirine, kemiklerin bulunmasının ardından DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gittiğini söyledi.

        Kurumda yapılan inceleme sonucunda kemiklerin kızı Nihal'e ait olduğunun anlaşıldığını ifade eden Babayiğit, şöyle konuştu:

        "Kemikleri teslim aldık, dün de defnettik. Allah'ımıza şükürler olsun defnettik. Artık yeri yurdu belli oldu. Gelip Fatiha okuyacağımız bir mezarı oldu. Buna da şükrediyoruz. Biz kızımı katleden o adamın ömür boyu cezaevinde çürümesini istiyoruz. Kızımın hayatını mahvetti. Kızımın bir geleceği vardı. 24 yaşında hayatını bitirdi. Ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum."

        - Olay

        Serik'te 9 Ekim 2023'te kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Ayrıca olayla ilgili mayıs ayı başında genç kadının kısa bir süre dini nikahla yaşadığı M.B. ile şüphelinin dini nikahlı eşi B.G. gözaltına alınmış, M.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, B.G. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.​​​​​​​

        Batman Cezaevi'nden tutukluyken Serik'e getirilen M.B'nin haziran ayında Eminceler mevkiinde gösterdiği bölgede yapılan aramada, yol kenarındaki ağaçlıkların arasında toprağa gömülü ve Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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