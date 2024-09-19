Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da çukura yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki çukura yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da çukura yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki çukura yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        O.Ş. (27) idaresindeki 07 L 2313 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi'nde 4 metreden yol kenarında bulunan çukura yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Alanya'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
        Alanya'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
        Antalya'da toprağa gömülmüş kemiklerin kayıp genç kadına ait olduğu anlaşıl...
        Antalya'da toprağa gömülmüş kemiklerin kayıp genç kadına ait olduğu anlaşıl...
        Altın Portakal'ın 'tek' yolculuğu başlıyor
        Altın Portakal'ın 'tek' yolculuğu başlıyor
        Üç kez iptal edilen Kaş marina imar planı yeniden gündemde
        Üç kez iptal edilen Kaş marina imar planı yeniden gündemde
        Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutla...
        Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutla...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin lansmanı yapıldı
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin lansmanı yapıldı