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        19. Alanya Uluslararası Caz Festivali müzikseverlerle buluşacak

        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen "19. Alanya Uluslararası Caz Festivali", 26-29 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:18
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        19. Alanya Uluslararası Caz Festivali müzikseverlerle buluşacak
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        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen "19. Alanya Uluslararası Caz Festivali", 26-29 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

        Festivale ilişkin Alanya Kalesi'ndeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, müziğin evrensel bir dil olduğunu söyledi.

        Özçelik, festivalin sadece bir eğlence olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Müziğin insanları birleştiren, özgürleştiren ve duygularını derinleştiren bir araç olduğunu düşünüyor ve göstermek istiyoruz. Afrika'dan Amerika'ya taşınan caz, zamanla kendini geliştirerek sınırları aşmıştır. Bu anlayışla, dünyanın dört bir yanından birbirinden değerli sanatçıları Alanya'da ağırlayıp, kültürler arası bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz."

        Festivalde sahne alacak her bir sanatçının, cazın özgürlüğünü ve yenilikçiliğini yansıtacağını kaydeden Özçelik, festivalin sadece müzikseverler için değil, yerli ve yabancı misafirler için de ilham verici olacağını belirtti.

        Caz sanatçısı Selen Beytekin de Alanya'da sahne almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

        Beytekin, 2017 yılında da bu festivalde sahne aldığını, müziğini insanlara ücretsiz sunabilmek ve herkesi bir araya getirebilmenin önemli olduğunu ifade etti.

        Kızılkule Meydanı'nda 26 Eylül Perşembe akşamı Hayati Kafe'nin performansıyla başlayacak festivalde izleyiciyle buluşacak isimler arasında Judith Nijland, Selen Beytekin, Cecilia Krull, Dilek Sert Erdoğan, Kimberly Nichole, Barış Doğukan Yazıcı, Monica Molina yer alıyor.

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