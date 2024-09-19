19. Alanya Uluslararası Caz Festivali müzikseverlerle buluşacak

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen "19. Alanya Uluslararası Caz Festivali", 26-29 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Festivale ilişkin Alanya Kalesi'ndeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, müziğin evrensel bir dil olduğunu söyledi.

Özçelik, festivalin sadece bir eğlence olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müziğin insanları birleştiren, özgürleştiren ve duygularını derinleştiren bir araç olduğunu düşünüyor ve göstermek istiyoruz. Afrika'dan Amerika'ya taşınan caz, zamanla kendini geliştirerek sınırları aşmıştır. Bu anlayışla, dünyanın dört bir yanından birbirinden değerli sanatçıları Alanya'da ağırlayıp, kültürler arası bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz."