Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar denetlendi

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kentte faaliyetlerini sürdüren bağlı kuruluşlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlarda habersiz ve kapsamlı denetim faaliyetleri yürütüldü.

Denetimlerde, İl Müdürü Galip Sökmen, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

Hassas gruplara verilen hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimlerde, kurum ve kuruluşlardaki eksiklikler tespit edildi.