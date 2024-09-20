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        Antalya'da 2024 sonu için hedeflenen turist sayısının aşılması bekleniyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yıl 16,5 milyon turisti konuk eden ve bu yıl için 17 milyon turist hedefi belirlenen Antalya'da, ekim ve kasım ayları için yurt dışından gelen yoğun talep, yabancı turist sayısında hedefin aşılması beklentisini oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:48
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        Antalya'da 2024 sonu için hedeflenen turist sayısının aşılması bekleniyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yıl 16,5 milyon turisti konuk eden ve bu yıl için 17 milyon turist hedefi belirlenen Antalya'da, ekim ve kasım ayları için yurt dışından gelen yoğun talep, yabancı turist sayısında hedefin aşılması beklentisini oluşturdu.

        Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna başta olmak üzere 180'den fazla ülkeden turisti ağırlayan kentte, bu yılki turizm rakamları geçen yılın 8 aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 8 oranında arttı. Geçen yıl 8 ayda 10 milyon 646 bin turisti misafir eden Antalya, bu yıl 11 bin 732 bin kişiyi konuk etti. İyi bir sezon geçiren turizmciler, yılı 17 milyonun üstünde bir rakamla kapatmayı planlıyor.

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'nın dünya turizminde konumunu daha üst seviyelere çıkardığını söyledi.

        Kentin dünyanın dört bir yanından turist çektiğini ve bu yıl da yeni bir rekora imza atmaya hazırlandığını aktaran Saatçioğlu, "Geçen yıl 16,5 milyon turisti ağırladık. Bu yıl hedeflediğimiz 17 milyon turist hedefinin daha da üstüne çıkacak gibi görüyoruz. Eylül güzel geçiyor, ekim, kasım için de çok güzel rezervasyonlar alıyoruz. Özellikle Avrupa pazarından yüksek rezervasyonlar var. Yılı iyi bir şekilde kapatacağız." diye konuştu.

        - Yerli turist, erken rezervasyonu değerlendiriyor

        İç pazarda da bu yıl geçen yıla göre daha yüksek rakamlara ulaşıldığını dile getiren Saatçioğlu, yerli turistin özellikle erken rezervasyon imkanlarını çok iyi değerlendirdiğini belirtti. Bu yıl yerli turist rezervasyonunun da daha önceki yıllara göre önemli ölçüde arttığını anlatan Saatçioğlu, "İç pazarda daha evvel yüzde 15-20 oranlarında erken rezervasyon alırken bu yıl rakamlar yüzde 80-90'lara çıktı. Temmuz, ağustosta gelen misafirlerimizin yaklaşık yüzde 40'ı indirimli fiyatla geldi." dedi.

        Saatçioğlu, Antalya'nın sezon boyunca Yunanistan ile de karşılaştırıldığını ancak Yunanistan'ın Antalya'nın rakibi olmadığını belirtti.

        Antalya'daki oteller ile Yunanistan'daki otellerde aynı hizmetin verilmediğini dile getiren Saatçioğlu, şunları söyledi:

        "Yunanistan'da 5 yıldızlı oteli bulamazsınız, diğer otellerde de oda ve kahvaltı satın alırsınız. Yunan adalarına giden misafirler 'her şey dahil' sistemi misafirleri değil. Ne yiyorlarsa onu öderler. Bizim otellerimiz o kategoride değil. Sabah kahvaltısı, öğle, akşam, gece yemeği, tüm içecekler içindedir. 'Her şey dahil' sistemini dünyada en iyi yapan ülkeyiz. Rakamlar da bunu söylüyor."

        - Oteller kapanış tarihini erteliyor

        Alanya'daki bir otelin yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Kara da Antalya turizminde Alanya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Sezona güzel başladıklarını ve özellikle Almanya ile İngiltere'den beklentinin üzerinde misafiri konuk ettiklerini dile getiren Kara, "Sezonda doluluk oranlarımız ortalama yüzde 95'in altına düşmedi. İyi bir sezon geçirdik. Otelin kapanışı 30 Ekim'di ancak 30 Kasım'a kadar uzattık çünkü güzel rezervasyonlar geliyor. Bu yıl hedeflenen rakamları aşacağımızı düşünüyorum. Hareketlilik devam ediyor." dedi.

        Gelen misafirlerin memnun bir şekilde kentten ayrıldığını ve bunun rakamlara da yansıdığını ifade eden Kara, 2024'ün geçen yıla göre daha iyi olduğunu, 2025 için beklentinin de daha yüksek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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