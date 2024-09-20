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        Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:31
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        Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kamil U'nun (30) kullandığı 07 ASK 642 plakalı otomobil ile Mehmet A. (62) idaresindeki 07 NH 428 plakalı kamyon, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kamil U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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