Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kamil U'nun (30) kullandığı 07 ASK 642 plakalı otomobil ile Mehmet A. (62) idaresindeki 07 NH 428 plakalı kamyon, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kamil U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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