Antalya'da denizde bir kişinin cesedi bulundu

Polisin yaptığı çalışmayla cesedin İbrahim Solak'a (51) ait olduğu tespit edildi.

Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

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