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        Antalya'da denizde bir kişinin cesedi bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:53
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        Antalya'da denizde bir kişinin cesedi bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

        Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.

        Polisin yaptığı çalışmayla cesedin İbrahim Solak'a (51) ait olduğu tespit edildi.

        Solak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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