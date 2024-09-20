Antalya'da aronya meyvesinin hasadı başladı

Antalya'da üretimine yeni başlanan ekonomik değeri yüksek aronya meyvesinin hasadı başladı.

Büyükşehir Belediyesince ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın ilk hasadı için Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde hasat şenliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, şenlikte yaptığı konuşmada, aronya meyvesinde bu yılki verimin yüksek olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 3 yıldır aronya yetiştiriciliği konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Özel, "Bölgede verimlilik anlamında son derece olumlu sonuçlar elde ettik. Buradaki bahçemiz üç yaşındaki fidanlarımızdan oluşuyor. Bugün önemli bir hasat gerçekleştirdik. Aronyanın bu yıl dalında satışı yapıldı. Bu da bizi mutlu etti. Üreticimiz pazar kaygısı olmadan ürününü yetiştirdi ve hasat sonrası satışını yapacak." dedi.