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        Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası sona erdi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:20
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        Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası sona erdi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona farklı ülkelerden 22 sporcu katıldı.

        Kupada dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, sabit ağırlıkta 86 metre, çift palette 77 metre, paletsiz ip desteklide 76 metre ve paletsiz sabit ağırlıkta 46 metreye dalarak birincilik elde etti.

        Şahika Ercümen, elde ettiği bu birinciliklerin motivasyonuyla 2 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedeflediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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