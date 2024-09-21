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        Antalya'da yardımsever şehit dedesi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde kendisi için toplanan yardım paralarını ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayan yardımsever şehit dedesi 88 yaşındaki Ramazan Akkabak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:00
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        Antalya'da yardımsever şehit dedesi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kendisi için toplanan yardım paralarını ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayan yardımsever şehit dedesi 88 yaşındaki Ramazan Akkabak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Akkabak, annesini küçük yaştayken kaybeden babasının da ilgilenmediği torunu Barış Akkabak'ın bakımını üstlendi. Dede Akkabak'ın büyüttüğü Barış Akkabak Jandar Komando Er olarak görev yaptığı Mardin'de 2015'te şehit oldu.

        Torununun şehit olmasının ardından maddi durumu iyi olmamasına rağmen kendisi için toplanan yardım paralarını ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamasıyla tanınan Akkabak yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Akkabak'ın cenazesi, öğlen vakti kılınacak cenaze namazından sonra Serik'teki Kozan Mahallesi Gökveliler Mezarlığı'nda torununun kabrinin yanıbaşında toprağa verilecek.

        Jandarma Komando Er Barış Akkabak, 1 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesi Düzoba köyü mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu şehit olmuştu. Torununun kimliğinde babası olarak kendi ismi yazılı olan Akkabak, ekonomik durumunun iyi olmamasına rağmen kendi için toplanan yardım paralarını, ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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