Antalya'da yardımsever şehit dedesi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisi için toplanan yardım paralarını ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayan yardımsever şehit dedesi 88 yaşındaki Ramazan Akkabak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akkabak, annesini küçük yaştayken kaybeden babasının da ilgilenmediği torunu Barış Akkabak'ın bakımını üstlendi. Dede Akkabak'ın büyüttüğü Barış Akkabak Jandar Komando Er olarak görev yaptığı Mardin'de 2015'te şehit oldu.

Torununun şehit olmasının ardından maddi durumu iyi olmamasına rağmen kendisi için toplanan yardım paralarını ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamasıyla tanınan Akkabak yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.