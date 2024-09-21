Burdur'da trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı, yaşamını yitirdi
Burdur'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı Aziz Düz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Burdur'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı Aziz Düz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ABD ve Avrupa'ya Noel çelengi ihraç eden bir çiçek firmasının sahibi Düz (52), 12 Eylül'de kullandığı 07 AZZ 015 plakalı otomobilin, Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü civarında takla atması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekiplerince Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Düz, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Üç çocuk babası Düz'ün cenazesi Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.