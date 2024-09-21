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        Burdur'da trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı, yaşamını yitirdi

        Burdur'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı Aziz Düz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:18
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        Burdur'da trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı, yaşamını yitirdi
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        Burdur'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı Aziz Düz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        ABD ve Avrupa'ya Noel çelengi ihraç eden bir çiçek firmasının sahibi Düz (52), 12 Eylül'de kullandığı 07 AZZ 015 plakalı otomobilin, Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü civarında takla atması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekiplerince Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Düz, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Üç çocuk babası Düz'ün cenazesi Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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