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        Antalya'da bir kişi tartıştığı 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı

        Antalya'da çalıştığı işletmede mesai arkadaşlarıyla tartışan bir kişi, 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:34
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        Antalya'da bir kişi tartıştığı 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı
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        Antalya'da çalıştığı işletmede mesai arkadaşlarıyla tartışan bir kişi, 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı.

        Konyaaltı Sahili Beach Park'taki bir işletmede çalışan Hamit S. iddiaya göre, kendisine işten çıkarılacağının bildirilmesi sonrası mesai arkadaşlarıyla tartışma yaşadı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit S, Bünyamin A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir çalışanı bıçakla yaraladı.

        Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hamit S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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