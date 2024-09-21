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        Aspendos Opera ve Bale Festivali "Carmen ve Tango Ateşi" gösterisiyle devam edecek

        Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında yarın Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" performansıyla seyirci karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:06
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        Aspendos Opera ve Bale Festivali "Carmen ve Tango Ateşi" gösterisiyle devam edecek
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        Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında yarın Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" performansıyla seyirci karşısına çıkacak.

        Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen festivalde dün akşam Kuğu Gölü balesi sahnelendi. Çaykovski'nin unutulmaz romantik bale eseri, koreografisi ve müzikleriyle izleyicileri büyüledi.

        Festivalde yarın akşam Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak. Folklorik halk danslarını klasik ve modern bale ile harmanlayan topluluk, dünya çapında beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergileyecek.

        Festival, 26 Eylül Perşembe günü Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tosca Operası ile sona erecek.

        Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolü ile sahnede olacak. Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, solistlere eşlik edecek.

        Floria Tosca rolünde Nurdan Küçükekmekçi, Mario Cavaradossi rolünde Paolo Lardizzone, Il Barone Scarpia rolünde Serhat Konukman, Cesare Angelotti rolünde Alaaddin Ataseven, Il Sagrestano rolünde S. Onur Alpaslan, Spoletta rolünde Mustafa Özşamlı, Sciarrone rolünde M. Yusuf Yıldız, Un Carceriere rolünde Yalçın Ünsal ve Un Pastore rolünde Melisa İnançöz olacak. Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, koreografi Özge Ay'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

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