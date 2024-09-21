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        Kuzey Makedonya'dan Antalya'ya gelen gazeteciler, ziyaretlerde bulundu

        Fraport TAV'ın organizasyonuyla Kuzey Makedonya'dan gelen gazeteci heyeti, Antalya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:13
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        Kuzey Makedonya'dan Antalya'ya gelen gazeteciler, ziyaretlerde bulundu
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        Fraport TAV'ın organizasyonuyla Kuzey Makedonya'dan gelen gazeteci heyeti, Antalya'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        TAV Makedonya Genel Müdürü Nejat Kurt'un da yer aldığı 16 Makedon gazeteciden oluşan heyet, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genişleme projesini inceledi ve proje hakkında Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol'dan bilgi aldı.

        Ardından Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın da katıldığı bir etkinlikte kentteki coğrafi işaretli yöresel yemekleri tadan heyet, üzerinde Türk ve Kuzey Makedonya bayraklarının bulunduğu pastayı kesti.

        - "Gazeteci misafirlerimiz ülkelerine döndüklerinde Antalya'yı anlatacaklar"

        Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, TAV'ın Makedonya'da uzun yıllardır havalimanı işletmeciliği yaptığını belirtti.

        Küresel salgın sonrası havacılıktaki değişimler ile dönüşümleri, gelişmekte olan balkan ülkelerinin havacılıktaki teknolojilere nasıl adaptasyon sağlayacağını göstermek adına geniş bir gazeteci grubunu Antalya'da misafir ettiklerini anlatan Varol, "Antalya'nın güzelliklerini de tanıtıyoruz. Turizmi dünyada iyi yapan Antalya'daki profesyonelleri anlatıyoruz. Gazeteci misafirlerimiz ülkelerine döndüklerinde Antalya'yı yazacaklar, anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

        - "Her geçen yıl yolcu sayısı artıyor"

        TAV Makedonya Genel Müdürü Nejat Kurt da 2010 yılından bu yana Makedonya'da Üsküp ile Ohrid Havalimanları'nı işlettiklerini ve 14 yıl önce yılda 640 bin yolcuya hizmet verirken şimdi 3 milyon 100 bin yolcu sayısına ulaştıklarını kaydetti.

        Kuzey Makedonya'nın bir numaralı turizm destinasyonunun Antalya olduğunu belirten Kurt, "Üsküp Havalimanı çevresinde Antalya reklamları var. Buradaki havalimanının çevresine de Üsküp ve Ohri'nin reklamlarını vermeyi düşünüyoruz. İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini daha da geliştirmek istiyoruz. Son 2 yıldır Makedonya'ya en fazla Türkiye'den turist gidiyor." diye konuştu.

        Heyet, tarihi ve doğal güzellikleri de gezdikten sonra Antalya'dan ayrılacak.

        Gelecek yıl da Antalya Gazeteciler Cemiyeti heyetinin Makedonya'ya bir kültür gezisi gerçekleştirmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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