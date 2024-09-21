Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu

Antik kentteki Telsiz ve Telgraf İstasyonu'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Şahin, müze haline getirilmesi hedeflenen telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapılarını inceledi.

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