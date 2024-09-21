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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:45
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Vali Şahin, Likya Uygarlığının başkenti Patara'daki 2000 yıllık geçmişe sahip deniz feneri restorasyonu hakkında bilgi aldı.

        Antik kentteki Telsiz ve Telgraf İstasyonu'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Şahin, müze haline getirilmesi hedeflenen telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapılarını inceledi.

        Şahin, antik kentten ayrılarak Kaş ilçesindeki hükümet binası inşaatını da gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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