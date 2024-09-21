Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren turist, hastanede tedaviye alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren turist, hastanede tedaviye alındı.
Türkler Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman uyruklu 66 yaşındaki S.J. bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin yardımı ile havuzdan çıkarılan S.J, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Turistin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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