Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı

Türkler Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman uyruklu 66 yaşındaki S.J. bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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