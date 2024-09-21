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        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren turist, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:43
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        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren turist, hastanede tedaviye alındı.

        Türkler Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman uyruklu 66 yaşındaki S.J. bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerin yardımı ile havuzdan çıkarılan S.J, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Turistin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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