Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, koşuyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme

        Benzer Haberler

        Antalya'da, Rusya'ya gidip gelen kadın kocasını ölü buldu
        Antalya'da, Rusya'ya gidip gelen kadın kocasını ölü buldu
        Alparslan Türkeş'in dava arkadaşı Dönmezer, Antalya'da toprağa verildi
        Alparslan Türkeş'in dava arkadaşı Dönmezer, Antalya'da toprağa verildi
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu
        Husumetlisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı
        Husumetlisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı