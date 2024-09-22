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        Antalya'da tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:02
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        Antalya'da tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Şelale Mahallesi 5664 Sokak'taki zeytinlik alana park ettiği aracında uyuyan Erdem K. (42) uyandığında telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

        Erdem K, yakındaki bankta oturan Taha T. (44) ve Ekrem Ş. (55) ile telefonunu çaldıklarını iddia ederek tartışmaya başladı.

        Bu sırada tabanca ile ateş eden Erdem K. tartıştığı kişileri bacaklarından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sol bacağından yaralanan Ekrem Ş'yi hastaneye kaldırdı, kurşunun bacağını sıyırdığı belirlenen Taha T. ayakta tedavi edildi.

        Şüpheli Erdem K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Galeri
        Galeri

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