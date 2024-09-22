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        Antalya'da düzenlenen "Dosinia Likya Cup Yat Yarışları" tamamlandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 20 teknenin katıldığı Dosinia Likya Cup Yat Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:52
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        Antalya'da düzenlenen "Dosinia Likya Cup Yat Yarışları" tamamlandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 20 teknenin katıldığı Dosinia Likya Cup Yat Yarışları sona erdi.

        Kemer Belediye Yat Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar tamamlandı.

        Yarışlarda; Beyaz Grup'ta Yiğit Akdeniz ve ekibi, Turuncu Grup'ta Can Nal ve ekibi, Yeşil Grup'ta Fırat Yılmaz ve ekibi, Kırmızı Grup'ta ise Kaan Karaelmas ve ekibi birinci oldu.

        Türkiz Otel iskelesinde gerçekleştirilen ödül törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli ve yönetim kurulu üyeleri, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, Kemer G-Marina Müdürü Levent Tokaç, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, ATAK Akademi kurucusu Ali Türkşen, organizasyonun ana sponsoru Dosinia Luxury Resort Otel sahibi Yücel Ege, sporcular ve davetliler katıldı.

        Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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