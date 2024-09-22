31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Carmen ve Tango Ateşi" balesi

Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" performansıyla seyirci karşısına çıktı.

Folklorik halk danslarını klasik ve modern bale ile harmanlayan topluluk, dünya çapında beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergiledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin'in de izlediği gösteri sonunda yerli ve yabancı izleyiciler, oyuncuların performansını ayakta alkışladı.