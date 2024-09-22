Basketbolda Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da sona erdi
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, 2. turnuvanın finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile 4. turnuvanın finalinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
Dünkü karşılaşmalarda ise 1. turnuvanın finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 91-85 mağlup eden Portekiz temsilcisi Benfica ile 3. turnuvanın finalinde Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 79-69 yenen Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Antalya'da 17 Eylül'de başlayan Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelelerine 4 grupta 24 takım katıldı.
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