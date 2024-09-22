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        Basketbolda Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da sona erdi

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:37
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        Basketbolda Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da sona erdi
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, 2. turnuvanın finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile 4. turnuvanın finalinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

        Dünkü karşılaşmalarda ise 1. turnuvanın finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 91-85 mağlup eden Portekiz temsilcisi Benfica ile 3. turnuvanın finalinde Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 79-69 yenen Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

        Antalya'da 17 Eylül'de başlayan Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelelerine 4 grupta 24 takım katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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