Basketbolda Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da sona erdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, 2. turnuvanın finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile 4. turnuvanın finalinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Dünkü karşılaşmalarda ise 1. turnuvanın finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 91-85 mağlup eden Portekiz temsilcisi Benfica ile 3. turnuvanın finalinde Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 79-69 yenen Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanmıştı.