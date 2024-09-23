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        Antalyaspor, bu sezon deplasmandaki ilk puanını Kasımpaşa'dan aldı

        Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki deplasman maçlarındaki ilk puanını 6. haftada Kasımpaşa beraberliğiyle elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:16
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        Antalyaspor, bu sezon deplasmandaki ilk puanını Kasımpaşa'dan aldı
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        Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki deplasman maçlarındaki ilk puanını 6. haftada Kasımpaşa beraberliğiyle elde etti.

        Dış saha karşılaşmalarında ligin 2. haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a 4-2, 4. haftada 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Akdeniz ekibi, 6. haftada dün Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak, deplasmanda puan kazanamama durumuna son verdi.

        Bu sezon ilk kez deplasman maçından bir puanla dönen kırmızı-beyazlılar, 6 hafta sonunda 8 puana ulaştı.

        - Sahasında bileği bükülmüyor

        Evindeki müsabakalarda ise daha iyi sonuç elde eden Antalyaspor, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.

        Kırmızı-beyazlılar, 3. haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ligin 5. haftasında 16 Eylül'de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmayla sahasındaki yenilmezliği sürdürmek istiyor.

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