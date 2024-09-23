Antalya'da 68 yıllık marangoz "Yılın Ahisi" seçildi

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Hafta dolayısıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (AESOB) Demirciler Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, programda "Yılın Ahisi" seçilen marangoz Durmuş Daran'a kaftan giydirerek, plaketini verdi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün temel değerlerinin yeniden benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Antalya'ya milyonlarca turist geliyor. Bunlar bizim misafirimiz. Turistlerimizi bir misafir gibi mi algılamalıyız? Yoksa birer kazanç kapısı gibi mi görelim? Bunu yapmak bizim kültürümüze yakışmaz." dedi.