Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Altın Portakal'ın onur ödülleri açıklandı

        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal'ın onur ödülleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.

        Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp

        Benzer Haberler

        Antalya'da 68 yıllık marangoz "Yılın Ahisi" seçildi
        Antalya'da 68 yıllık marangoz "Yılın Ahisi" seçildi
        Bakan Tunç: Narin cinayetinde karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
        Bakan Tunç: Narin cinayetinde karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
        Adalet Bakanı Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuşt...
        Adalet Bakanı Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuşt...
        Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili konuştu: (2...
        Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili konuştu: (2...
        Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili konuştu: (1...
        Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili konuştu: (1...
        flaş
        flaş