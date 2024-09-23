Altın Portakal'ın onur ödülleri açıklandı
Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.
Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.
Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.
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