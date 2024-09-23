Altın Portakal'ın onur ödülleri açıklandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.

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