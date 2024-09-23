Kaş açıklarında yatta rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Kalkan Mahallesi açıklarında seyreden yelkenli yatta bir kişinin rahatsızlanması üzerine yetkililerden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, denizden tıbbi tahliyesi yapılarak sahili getirilen kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
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