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        Antalya'da cipten trafikteki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğu tespit edildi

        Antalya'da trafikte hareket halindeki bir cipten, yoldaki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:30
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        Antalya'da cipten trafikteki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğu tespit edildi
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        Antalya'da trafikte hareket halindeki bir cipten, yoldaki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Antalya-Kemer yolundaki tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesiyle ilgili videonun sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Yapılan çalışmada, Ş.Y'nin kullandığı cipin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı, dışarıya doğru tuttuğunun belirlendiği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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