Antalya'da cipten trafikteki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğu tespit edildi

Yapılan çalışmada, Ş.Y'nin kullandığı cipin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı, dışarıya doğru tuttuğunun belirlendiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Antalya-Kemer yolundaki tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesiyle ilgili videonun sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Antalya'da trafikte hareket halindeki bir cipten, yoldaki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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