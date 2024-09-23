Adalet Bakanı Tunç, Kemer Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, Antalya'nın Kemer ilçesinde yeni yapılacak adalet sarayının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Ümraniye'de hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a, Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturmayı başlattılar. Emniyet ve yargı teşkilatımızla beraber, suç ve suçlularla mücadelemizdeki kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeden, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç şebekeleriyle tavizsiz mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Adaletin, mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olan ulvi bir kavram olduğunu ifade eden Tunç, adaletin tecellisinde görev yapanların kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyledi. - "Müstakil adalet saraylarımızda 6 milyon metrekareye ulaştık" Tunç, adaletin tecellisi için hakim, savcı, avukatların yargının üç sac ayağı olarak çok büyük gayret içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Adaletin tecelli edeceği mekanların elbette ki adaletin vakarına yakışır şekilde inşa edilmesi lazım. Bu anlamda ülkemiz çok mesafeler aldı. Özellikle son 22 yıldan bu yana, 2002'de sadece müstakil adalet sarayı 66 taneydi. Bugün 369 müstakil adalet sarayımız oldu. Toplam 500 bin metrekare kapalı alana sahipti müstakil adalet saraylarımız, bugün 6 milyon metrekareye ulaştık. Tabii burada adaletin tecellisi için biz sadece bina yapmaktan, adliyenin vakarına yakışır adalet sarayları inşa etmekten bahsetmiyoruz. Adaletin tecellisi için elbette ki bu yeterli değil. Bunu hep ifade ediyoruz. Özellikle 22 yıldan bu yana, güvenilir adalet sistemi için üç unsura çok önem verdik. Evet, fiziki imkanların yeterli, binaların içerisinde teknolojinin tüm imkanları olması lazım. Yargının gecikmeksizin tecelli etmesi için onlara her türlü lojistik desteği vermek lazım. Bu anlamda ülkemiz çok önemli mesafeler katetti."

Nitelik ve nicelik açısından insan unsurunu daha da geliştirmek, kürsüyü daha da güçlendirmek anlamında çok önemli mesafeler aldıklarını aktaran Tunç, 2002'de sadece 9 bin civarında olan hakim-savcı sayısının bugün 25 bine yaklaştığını belirtti. Tunç, son bir yılda Türkiye genelinde 2 bin 294 hakim ve savcının sisteme dahil edilerek, mesleğe kabul edildiğini ifade etti. Hakim, savcı ve avukatların hukuk fakültelerindeki eğitiminin öneminden bahseden Tunç, hukuk fakültesi kontenjanlarını 190 binden 120 bine düşürdüklerine dikkati çekti.

YÖK ile görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Tunç, "Daha da başarı sıralamasını yükseltmemiz lazım. Türkiye'nin en başarılı gençleri, çocuklarının hukuk fakültelerine kayıt olması ve kaliteli bir eğitimin sonunda mesleğe atılmaları gerekiyor. Bu anlamda son yıllarda özellikle bu sene uygulamaya koyduğumuz hukuk mesleklerine giriş sınavı önemli. Hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin, avukatlık stajından önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek." ifadelerini kullandı. Birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yargı Reformu Strateji Belgesin'i kamuoyuyla paylaşacağına değinen Tunç, strateji belgesinde özellikle yargıdaki gecikmeyi önleyecek çok önemli hedefler ortaya konulduğunu söyledi.

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde birçok konuya neşter vurulacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "Özellikle yargıya güveni sarsan bazı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik çok önemli reformları hayata geçireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız o hedefleri açıkladıktan sonra da yargısıyla, yasamasıyla yürütmesiyle üzerimize düşen görevleri inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Tabii bazı mahkemelerde, dava türlerinde yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Buralardaki mahkeme sayısının artırılması, hakim savcı sayısının artırılmasıyla ilgili olarak da önemli çalışmalar yaptık. Son bir yılda 2 bin 812 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. 2002'de 3 bin 500 mahkeme vardı."

- Yargı hizmetlerinde de yapay zeka kullanılacak Vatandaşın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde adalet saraylarında teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını, yapay zekayla ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildiren Tunç, yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılabileceği alanların oldukça fazla olduğunu dile getirdi. İstanbul Havalimanı'nda bir mahkeme kurulmasını sağladıklarını ifade eden Tunç, "Vatandaşlarımız orada adliyeye gitmeden, hızlı bir şekilde ifadesinin alınabilmesi ve mağdur olmaması, uçağa yetişebilmesi için orada sistem kurduk. İkinci bir sistemimizi de Antalya Havalimanı'nda kurduk. Görüntülü duruşma yoluyla ifade alınabilir hale geldi." dedi.