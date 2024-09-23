Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Behzat Özkan görevine başladı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Behzat Özkan, görevine başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekimlik yapan Özkan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.

Görevine başlayan Özkan, dünyanın en güzel şehri, turizmin başkenti Antalya'da bu göreve layık görülmesinden büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Kentin sağlığını daha üst seviyeye taşımak için hizmetlere devam edeceklerini aktaran Özkan, "Kıymetli sağlık çalışanlarımızla sağlıkta kaliteden ödün vermeden halkımıza hizmet sunmak benim için onurdur." ifadelerini kullandı.