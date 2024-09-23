Antalya'da yaşayan Rus kadın, Müslüman oldu

Müftü Başar, Oya'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Başar, İslam dinine girmenin mükemmellik olduğunu belirterek, Müslüman olan Rus kadının tevhit inancıyla buluştuğunu ifade etti.

Eşi Sabri Karabaş ile ilçede ikamet eden kadın, İslam dininden etkilenerek ilçede görev yapan tercüman Zekiye Uğur'dan yardım istedi.

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