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        Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:59
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        Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Dünkü Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı. Sahadaki çalışmaya 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

        Akdeniz ekibinin antrenmanını, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve bazı yöneticiler de takip etti.

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        Galeri

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