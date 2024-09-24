Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Bilal (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aksu-Kundu kara yolunda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Bilal ve motosiklette bulunan hemşire Ayşe Gülizar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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