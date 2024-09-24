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        Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletli öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:01
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        Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletli öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmetşah Işık'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Namık Kemal Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenazeyi teslim alan gencin yakınları gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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