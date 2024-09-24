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        Antalya'da devlet korumasındaki 12 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

        Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:22
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        Antalya'da devlet korumasındaki 12 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu
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        Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 12 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Koruyucu Aile Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni" düzenlendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, koruyucu ailelerin toplum için bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

        Devlet korumasındaki çocukların göz bebekleri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları ifade etti:

        "Bu çocuklar milletimizin evlatları ve bizim göz bebeğimizdir. Koruyucu aileler ise evlatlarımıza kol kanat geren ve bu milletin çocuklarına sahip çıkan meleklerdir. Antalya'da 277 koruyucu aile var, Türkiye'de 7'nci kentiz. Bu hayır, şefkat ve merhamet yarışında daha yukarıları hedefliyoruz. İnşallah koruyucu ailelerimizin sayısı daha da artacak ve Antalya ülkemizde ilk 3 il arasına girecektir. Bugün 11 ailemiz 12 evladımızı aldılar. Bir ailemiz ikiz kardeşleri birbirinden ayırmadılar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah sayılarınızı artırsın."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise koruyucu aile programını önemsediklerini ve buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Kentte koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Sökmen, "Bugün 12 çocuğumuzu, yıl sonuna kadar da planlayabildiğimiz en üst seviyede, 0-6 yaş grubu çocuklarımızı ailelerin yanına yerleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından, Vali Şahin koruyucu ailelerle çocukların teslim edildiğine ilişkin evrakı imzaladı ve günün anısına pasta kesti.

        Koruyucu anne N.H, de gazetecilere, 20 yıllık evli olduklarını ve evlat sahibi olmanın hayalini kurduklarını anlattı.

        Kızlarıyla hayatlarının da değiştiğini söyleyen N.H, "Kızımız bize geldiğinden beri tarif edilemez duygular yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Koruyucu aile olmak isteyen herkese tavsiye ederim. Kızımız bize geldikten sonra dünyalar bizim oldu, yerde mi gökte miyiz bilmiyorum. O kadar mutluluk verici bir durum." diye konuştu.

        Koruyucu baba M.T. ise evlat demenin kendisi için mutluluk, huzur ve sevgi olduğunu dile getirdi.

        Evlerinin artık mutlulukla dolu olduğunu vurgulayan M.T, "Mutluluğu tatmak isteyen koruyucu aile olsun. Sevgi, şefkat, anne ve baba hasreti yaşayan bir çocuğa anne baba olduğumuz için mutluyuz." dedi.

        Törene, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin ve Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu da katıldı.

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