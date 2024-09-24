Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ürünü imha edildi

İşletmenin, son tüketim tarihi geçmiş tavukları kıyma haline getirerek tekrar piyasaya sürdüğünü değerlendiren ekipler, iş yerinde bulunan tüm ürünleri imha etti.

Hijyen şartlarını sağlamayan depoda yapılan incelemede, 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması, kemik parçaları, kıyma makinası, parçalama tezgahları ile kıyma tambur makinası ele geçirildi.

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