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        Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ürünü imha edildi

        Antalya'da Kepez ilçesindeki işletmede yapılan gıda denetiminde, 17 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirilerek imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:26
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        Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ürünü imha edildi
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        Antalya'da Kepez ilçesindeki işletmede yapılan gıda denetiminde, 17 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirilerek imha edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan işletmenin deposunda denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde iş yerinin Tarım ve Orman Bakanlığından onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

        Hijyen şartlarını sağlamayan depoda yapılan incelemede, 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması, kemik parçaları, kıyma makinası, parçalama tezgahları ile kıyma tambur makinası ele geçirildi.

        İşletmenin, son tüketim tarihi geçmiş tavukları kıyma haline getirerek tekrar piyasaya sürdüğünü değerlendiren ekipler, iş yerinde bulunan tüm ürünleri imha etti.

        Öte yandan işletmeye para cezası ve idari yaptırım uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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