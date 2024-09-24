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        Dalıştaki yeni teknolojiler dalgıçların derinlerdeki konforunu artıyor

        ZEHRA TEKECİ - Dalış turizmine merakın her geçen yıl arttığı Türkiye'de, kullanımı yaygınlaşan yandan taşımalı sisteme sahip "Sidemount" ve su altı skuteri olarak nitelendirilen "DPV", uzun mesafeli dalışlar ile batık ve mağara gibi dar alanlardaki macera dalışlarında kolaylık sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:17
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        Dalıştaki yeni teknolojiler dalgıçların derinlerdeki konforunu artıyor
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        ZEHRA TEKECİ - Dalış turizmine merakın her geçen yıl arttığı Türkiye'de, kullanımı yaygınlaşan yandan taşımalı sisteme sahip "Sidemount" ve su altı skuteri olarak nitelendirilen "DPV", uzun mesafeli dalışlar ile batık ve mağara gibi dar alanlardaki macera dalışlarında kolaylık sağlıyor.

        Su altı dünyasının derinliklerinin keşfedildiği dalış sporları, gelişen teknoloji, çeşitlenen ekipman ve sistemlerle her geçen gün daha da rağbet görüyor.

        Su altındaki süreyi uzatan tüplü dalış sistemleri, son dönemde yaygınlaşan yandan taşımalı tüp sistemine sahip dalış ekipmanı olan "Sidemount" ve su altı skuteri olarak nitelendirilen "DPV" ile yeni bir boyut kazandı.

        Normal sistemlerin yanı sıra vücuda monte edilen "Sidemount", dalgıçlara özellikle batık ve mağara gibi dar alanlardaki dalışlarda çok daha konforlu bir deneyim imkanı sunuyor. "DPV" ise dalgıçların su altında uzun mesafeleri daha hızlı ve az yorularak gidebilmesini sağlıyor.

        - "Çok daha rahat ve özgürlük sunan bir sistem"

        Dünyanın çeşitli bölgelerinde "Sidemount" eğitimleri veren PADI Kurs Direktörü Soner Karatepe, AA muhabirine, dalış sisteminde tüplerin sırtta değil, yan tarafta olması nedeniyle dalgıçlar için ergonomik fayda sağladığını söyledi.

        Ağırlık sayesinde de daha uzun ve keyifli dalışlar yapılabildiğini belirten Karatepe, "Yandan taşımalı sistem yani Sidemount ile dip zamanımızı oldukça artırabiliyoruz. Sırtımızda tüple dalarken geçemeyeceğimiz boşluklardan geçme imkanımız var. Sidemount yani yandan taşımalı sistem aslında rekreasyonel dalışa, mağara dalışından entegre edilmiş dalışlardır. Sidemount sistemine alışan dalgıçlar sonrasında diğer sisteme geçmekte zorlanıyorlar çünkü çok daha rahat ve özgürlük sunan bir sistem." diye konuştu.

        "Sidemount" sisteminin, normal tüplü dalış ekipmanlarından farklı olduğuna dikkati çeken Karatepe, giriş seviyesi sertifikasyona sahip dalgıçların 2 gün süren eğitimleri tamamlamalarının ardından dalış yapabileceklerini dile getirdi.

        Dalgıçların, eğitim sonunda uluslararası bir sertifikaya sahip olduklarını belirten Karatepe, bu sertifika sayesinde dünyanın her yerinde malzeme kiralama yöntemiyle de bu dalışları gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

        - "Daha uzun mesafelere, daha az yorularak dalış yapıyoruz"

        Dalış eğitmeni Ahmet Yaşar, "Sidemount" sisteminde yerleri değiştirilebilen tüplerin özellikle dar alanlardan geçerken dalgıçlara büyük avantajlar sağladığını anlattı.

        Bu sayede daha güvenli bir dalış imkanı oluştuğunu vurgulayan Ahmet Yaşar, "Biz ayrıca bu sistemi, DPV ile birlikte tercih ediyoruz. Böylece daha uzun mesafelere, daha az yorularak dalış yapıyoruz. Gün geçtikçe insanlar normal dalıştan sıkılıp farklı arayışlara giriyor. Bodrum'daki dalış merkezimize yılda 3 bin ila 3 bin 500 civarında yabancı dalgıç misafir ağırlıyoruz. Artık çoğunluğunu bu kombinasyonların, eğitimlerin oluşturduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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