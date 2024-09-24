Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Çıtak görevine başladı
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Çıtak, görevine başladı.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Çıtak, görevine başladı.
Erzurum'dan Antalya'nın Serik ilçesine atanarak görevine başlayan Çıtak, Serik'te görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
Daha öncede Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Çıtak, "Daha sonra doğu görevim için Erzurum'a atandım. Bölgeyi biliyorum. Serik'in huzuru, güvenliği ve en iyi hizmeti vermek için gayret ve özveriyle çalışacağız." ifadesini kullandı.
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