Antalya'da tüketim tarihleri değiştirilmiş ürünler ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde, tüketim tarihleri değiştirilmiş çikolata, bisküvi, içecek ve konserve gibi ürünler ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü ekipleri Çamköy Mahallesi'ndeki bir depoda gıda denetimi gerçekleştirdi.

Depoda Son Tüketim Tarihi (S.T.T) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (T.E.T.T) geçmiş 65 bin 662 çikolata, bisküvi, enerji içeceği, dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu gibi gıda ürünlerinin olduğu tespit edildi.