Antalya'da arı kuşlarını avlayan 2 kişiye toplam 84 bin 14 lira ceza kesildi

Bu kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 lira idari para cezası ve avlamış oldukları 45 arı kuşu için 67 bin 500 lira tazminat uygulandı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, 2 kişinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla koruma altına alınan 45 arı kuşunu avladıklarını tespit etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki "arı kuşu" olarak anılan (Merops apiaster) türü 45 kuşu vuran 2 kişiye, toplam 84 bin 14 lira ceza uygulandı.

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