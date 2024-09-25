Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki 600 yıllık Sarıhacılar Camisi yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        ZEHRA TEKECİ/VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'da restore edilen 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesinin yanı sıra yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki 600 yıllık Sarıhacılar Camisi yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA TEKECİ/VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'da restore edilen 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesinin yanı sıra yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olan Akseki, yüzlerce yıllık tarihi yapıları, 300-400 yıllık düğmeli evleri ve tarihi göç yoluyla ön plana çıkıyor.

        İlçenin Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2019'da restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi cami, bölgeye özgü yapısı bozulmadan korundu.

        Uzmanlarca yapının ahşap çatısı, dayanıklılığını yitiren duvarları, avlu zemini ve tuvalet bölümü yenilendi.

        Asırlık tarihin gelecek nesillere aktarılması için titizlikle sürdürülen çalışmalarda, caminin çevre düzenlemeleri ve içerisindeki kalemişi/süsleme bölümlerinin konservasyonu da tamamlandı.

        Düğmeli yapısı, duvarlarına yerleştirilen küpler sayesinde sahip olduğu akustiği, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesiyle ilgi çeken camideki restorasyon çalışmaları 2022'de tamamlandı.

        Özgün dokusuyla tarihin izlerini barındıran eser, yenilenen çehresiyle bölge turizmine katkıda bulunuyor.

        - "Yılda yaklaşık 700-800 bin kişi ziyaret ediyor"

        Sarıhacılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, mahallenin tarihi yapılarının özgün halleriyle koruması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

        Mahalleye her gün çok sayıda tur firmasının turist getirdiğini söyleyen Yıldırım, "Mahallemize günde 2-3 tur geliyor, ziyaretçiler düğmeli evleri, göç yolunu, camimizi geziyor. Sarıhacılar Camimizi yılda yaklaşık 700-800 bin kişi ziyaret ediyor." diye konuştu.

        Yıldırım, ibadethanenin 3 yıllık restorasyon sürecinden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Camide çöken yerler yeniden yapıldı, tabanı yenilendi ve desteklendi. Dış cephesi dokusu bozulmadan uzun yıllar ayakta kalacak şekilde restore edildi. Restorasyon sonrası daha şık, derli toplu oldu. Ziyaretçilerin ilgisi de arttı. Gelen misafirler buraya uğramadan gitmiyor. Bölgenin turizmine de katkı sağlıyor."

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan Can da "Cami yerli ve yabancı turistlere son derece ilginç geliyor ve çok rağbet görüyor. Bir nevi mahallemizin odak noktası haline geldi. Birçok ziyaretçinin buraya gelmesine vesile oluyor. Haliyle mahallemizin tanıtımına katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Can, camideki akustiğin, tek parça katran ağacından yapılan ve kök boyalarla renklendirilen mihrabın misafirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

        Ziyaretçilerden Pakistanlı Muhammed Rauf ise İngiltere'de yaşadığını ve Antalya'yı gezmeye geldiğini ifade etti.

        Camilerin birbirini tanımayan, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanları bir araya getiren özel mekanlar olduğuna işaret eden Rauf, tarihi Sarıhacılar Camisi'ni çok beğendiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tara...
        Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tara...
        Antalya'da evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Antalya'da evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı
        Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı
        Eski imamı öldürüp, 'kaza' gibi göstermek istemişler
        Eski imamı öldürüp, 'kaza' gibi göstermek istemişler
        Belgeli turizm amaçlı 'günübirlik kiralanan ev' sayısı 29 bin 637
        Belgeli turizm amaçlı 'günübirlik kiralanan ev' sayısı 29 bin 637
        Manzarayı izlerken 30 metrelik falezlerden düştü
        Manzarayı izlerken 30 metrelik falezlerden düştü