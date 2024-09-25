Antalya'daki 600 yıllık Sarıhacılar Camisi yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

ZEHRA TEKECİ/VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'da restore edilen 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesinin yanı sıra yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olan Akseki, yüzlerce yıllık tarihi yapıları, 300-400 yıllık düğmeli evleri ve tarihi göç yoluyla ön plana çıkıyor.

İlçenin Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2019'da restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi cami, bölgeye özgü yapısı bozulmadan korundu. Uzmanlarca yapının ahşap çatısı, dayanıklılığını yitiren duvarları, avlu zemini ve tuvalet bölümü yenilendi. Asırlık tarihin gelecek nesillere aktarılması için titizlikle sürdürülen çalışmalarda, caminin çevre düzenlemeleri ve içerisindeki kalemişi/süsleme bölümlerinin konservasyonu da tamamlandı. Düğmeli yapısı, duvarlarına yerleştirilen küpler sayesinde sahip olduğu akustiği, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesiyle ilgi çeken camideki restorasyon çalışmaları 2022'de tamamlandı.

Özgün dokusuyla tarihin izlerini barındıran eser, yenilenen çehresiyle bölge turizmine katkıda bulunuyor. - "Yılda yaklaşık 700-800 bin kişi ziyaret ediyor" Sarıhacılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, mahallenin tarihi yapılarının özgün halleriyle koruması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Mahalleye her gün çok sayıda tur firmasının turist getirdiğini söyleyen Yıldırım, "Mahallemize günde 2-3 tur geliyor, ziyaretçiler düğmeli evleri, göç yolunu, camimizi geziyor. Sarıhacılar Camimizi yılda yaklaşık 700-800 bin kişi ziyaret ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, ibadethanenin 3 yıllık restorasyon sürecinden geçtiğini belirterek şunları kaydetti: "Camide çöken yerler yeniden yapıldı, tabanı yenilendi ve desteklendi. Dış cephesi dokusu bozulmadan uzun yıllar ayakta kalacak şekilde restore edildi. Restorasyon sonrası daha şık, derli toplu oldu. Ziyaretçilerin ilgisi de arttı. Gelen misafirler buraya uğramadan gitmiyor. Bölgenin turizmine de katkı sağlıyor." Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan Can da "Cami yerli ve yabancı turistlere son derece ilginç geliyor ve çok rağbet görüyor. Bir nevi mahallemizin odak noktası haline geldi. Birçok ziyaretçinin buraya gelmesine vesile oluyor. Haliyle mahallemizin tanıtımına katkı sağlıyor." diye konuştu.