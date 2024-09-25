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        CHP'li Zeybek, "İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı"nda konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Önümüzdeki yıllar içerisinde su kıtlığının daha üst seviyeye çıktığı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. CHP'li belediyeler olarak gereken önlemleri alıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:15
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        CHP'li Zeybek, "İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı"nda konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Önümüzdeki yıllar içerisinde su kıtlığının daha üst seviyeye çıktığı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. CHP'li belediyeler olarak gereken önlemleri alıyoruz." dedi.

        Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 büyükşehir belediyesinden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen "Su ve Kanalizasyon İdareleri İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, afetlere dirençli kentleri oluşturmak zorunda olduklarını anlattı.

        Olası bir depremde enkazdan sağ kurtulanların ilk ihtiyaçlarının içme suyu ve tuvalet olduğunu belirten Zeybek, deprem riski taşıyan kentlerdeki toplanma alanlarının tamamında bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'de suyu daha çok olan doğudaki kentlerden suya erişmekte zorluk çekilen Akdeniz, Ege ve Marmara'ya göç hareketi olduğunu dile getiren Zeybek, "Önümüzdeki yıllar içerisinde su kıtlığının daha üst seviyeye çıktığı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. CHP'li belediyeler olarak gereken önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Deprem bölgesinde temiz içme suyuna ulaşımda halen sıkıntı yaşandığını söyleyen Zeybek, "CHP'li belediyelerin deprem bölgelerindeki sorunların giderilmesi konusunda insan gücü, araç desteği, altyapı yatırımlarında deneyimlerini paylaşması konusunun önemli olduğunu düşünüyorum. CHP'li belediyelerin depremzedeleri, o kenti kimin yönettiğine bakmaksızın kendi seçmeni, kendi sınırlarında yaşayan vatandaşları gibi değerlendirip hizmet edeceğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

        CHP belediyeciliğinin başarısından kimsenin korkmaması gerektiğini ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

        "Kimse uyduruk mahkeme kararlarıyla yerel yöneticilerimizin siyasetten men edilmesi yönünde sakın ola bir yanlışın içine girmesin. Bunun Türkiye'ye yaratacağı tahribat, Türk ekonomisine vereceği zarar, Türkiye'deki 100 yılı aşkın Cumhuriyet'imiz ve demokrasimize uğratacağı hasarın boyutunu kimse kestiremez. O nedenle siyasette siyasetçinin rakibi siyasetçidir. Belediye başkanlarımızın karşısına onları yenebilecek adaylar çıkartabiliyorsanız çıkarın onlarla yarıştırın. Belediye başkanlarımızın rakiplerini savcılar, hakimler ya da kamu kurumlarının yöneticileri yapmaya çalışırsanız bundan Türkiye demokrasisi zarar görür diyorum."

        - "Kapalı devre sulama tesis sayımızı 25'e çıkardık"

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalıştaydaki konuşmasında, Antalya'da 1 milyon 515 bin aboneye kesintisiz su hizmeti verdiklerini belirtti.

        Antalya'da su temininin yüzde 98'inin yer altı sularından sağlandığı bilgisini veren Böcek, suyu çıkartmak için kullanılan temiz enerji yatırımlarıyla 145 bin hanenin elektrik üretimine eş değer enerji ürettiklerini kaydetti.

        Antalya'da 3 bin 605 kilometre içme suyu hattı yaptıklarını aktaran Böcek, "İklim değişikliğine uyum kapsamında yağmur suyu hattı yapımına ağırlık verdik. Kapalı devre sulama tesis sayımızı 25'e çıkardık. Korkuteli ilçesinde ilk defa atık su arıtma tesisi çıkış sularını tarımsal sulama için çiftçimize ulaştırdık. Önemini çok iyi bildiğimiz suya olan yatırımlardan şartlar ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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