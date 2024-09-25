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        KUTSO yönetimi, tropik meyve üretim merkezini ziyaret etti

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetim kurulu üyeleri, Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:48
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        KUTSO yönetimi, tropik meyve üretim merkezini ziyaret etti
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        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetim kurulu üyeleri, Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ile yönetim kurulu üyeleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Kumluca Meslek Yüksekokulu bahçesinde kurulan merkezi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında öğretim görevlisi Lokman Altınkaya'dan bilgi aldı.

        Altınkaya, proje kapsamında kurulan seralarda mango, karambola, çerimoya, white sapote, makadamiya fındığı, ice cream bean, jambolan ve zerdeçal gibi türlere ait 39 farklı çeşidin adaptasyon çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

        Projenin ilk bölümünün bölgede tropikal üretimin gelişimi için umut verdiğini aktaran Altınkaya, meslek yüksekokulu öğrencilerinin de tropik meyve yetiştiriciliği konusunda uygulama yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

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