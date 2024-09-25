KUTSO yönetimi, tropik meyve üretim merkezini ziyaret etti

Projenin ilk bölümünün bölgede tropikal üretimin gelişimi için umut verdiğini aktaran Altınkaya, meslek yüksekokulu öğrencilerinin de tropik meyve yetiştiriciliği konusunda uygulama yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

Altınkaya, proje kapsamında kurulan seralarda mango, karambola, çerimoya, white sapote, makadamiya fındığı, ice cream bean, jambolan ve zerdeçal gibi türlere ait 39 farklı çeşidin adaptasyon çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ile yönetim kurulu üyeleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Kumluca Meslek Yüksekokulu bahçesinde kurulan merkezi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında öğretim görevlisi Lokman Altınkaya'dan bilgi aldı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetim kurulu üyeleri, Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.