Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesindeki apartman dairesinin birinci katında henüz bilinmeyen nedeniyle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        KUTSO yönetimi, tropik meyve üretim merkezini ziyaret etti
        KUTSO yönetimi, tropik meyve üretim merkezini ziyaret etti
        CHP'li Zeybek, "İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı"nda konuştu:
        CHP'li Zeybek, "İklim Değişimine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı"nda konuştu:
        Antalya'daki 600 yıllık Sarıhacılar Camisi yenilenen çehresiyle ziyaretçile...
        Antalya'daki 600 yıllık Sarıhacılar Camisi yenilenen çehresiyle ziyaretçile...
        Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tara...
        Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tara...
        Antalya'da evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Antalya'da evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı
        Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı