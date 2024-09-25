Antalya'da serinlemek için şelaleye giren turist boğuldu

Bir süre sonra Boreshjan'ın suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gebiz Mahallesi'ndeki Uçansu Şelalesi'ni kız arkadaşı ile gezmeye giden İran uyruklu Mohsen Boreshjan (40), şelalenin döküldüğü yerde serinlemek için suya girdi.

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