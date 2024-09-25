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        Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu

        Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" isimli sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:11
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        Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu
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        Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" isimli sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) organizasyonuyla sanatseverlerle buluşan sergide, Mercan Dede'nin 35 eseri sergilendi.

        Mercan Dede, serginin açılışındaki konuşmasında, sanatseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sanatın ayna gibi olduğunu belirten Dede, "Önemli olan eserlere baktığınızda, eserde anlatılanların kendi hayatınızda neyin yansıttığını anlayabilmektir." dedi.

        Konuşmasının ardından Dede, ziyaretçilere kanvas üzerine yapılan karışık tekniklerdeki resimleri hakkında bilgi verdi.

        Sergi, 20 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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