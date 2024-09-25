Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu

Sanatın ayna gibi olduğunu belirten Dede, "Önemli olan eserlere baktığınızda, eserde anlatılanların kendi hayatınızda neyin yansıttığını anlayabilmektir." dedi.

Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" isimli sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.