Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan "2. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları" Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program Büyükşehir Belediyesi, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlendi.

Buluşma programına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sergey Cheremin, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladislav Mischenko, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik ile Rus ve Türk iş insanları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişi olduğunu söyledi. Özellikle son yıllarda artan turizm hareketleriyle Antalya'nın bu ilişkilerin gelişiminde önemli rol oynadığını anlatan Böcek, kentin 2024 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla 2 milyon 642 bin Rus misafire ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Kentte Rus turist yoğunluğu yaşandığını belirten Böcek, "Kentimize gelen yabancı misafirlerimiz arasında Rusya birinci sırada yer almaktadır. Her dört ziyaretçiden biri Rus vatandaşıdır. Bunun yanında şehrimizde Rusça konuşan ülkelerden gelen, 100 binin üzerinde geçici ikamet eden yerleşik vatandaşlarımız, barış ve güven içerisinde yaşamaktadır." diye konuştu.

Karşılıklı ziyaretlerin ve dünyadaki birtakım siyasi gelişmelerin iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırdığını vurgulayan Böcek, bundan sonraki süreçte birlikte başarılı çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ortak projelere sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Böcek, "Sürdürülebilir turizm, akıllı şehirler için yenilikçi çözümler, enerji, ulaşım, yol altyapı tasarımı ve inşası, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve daha birçok alanda güçlendireceğimiz ilişkiler, iki ülkenin menfaatine fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.