Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Teknik direktör Alex, sahada oyunculara hatalarını ve dikkat etmeleri gereken noktaları gösterip, uyarılarda bulundu.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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