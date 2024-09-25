Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:06 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

        Teknik direktör Alex, sahada oyunculara hatalarını ve dikkat etmeleri gereken noktaları gösterip, uyarılarda bulundu.

        Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta ilk gol geldi!
        Maçta ilk gol geldi!
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...

        Benzer Haberler

        Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu
        Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu
        Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi Antalya'da sanatseverl...
        Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi Antalya'da sanatseverl...
        Antalya'da serinlemek için şelaleye giren turist boğuldu
        Antalya'da serinlemek için şelaleye giren turist boğuldu
        Şelalede suya giren İranlı boğuldu
        Şelalede suya giren İranlı boğuldu
        Helallik isteyip, 'Mezarımı yaptırmayın' notu bırakan inşaat işçisi aranıyo...
        Helallik isteyip, 'Mezarımı yaptırmayın' notu bırakan inşaat işçisi aranıyo...
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu