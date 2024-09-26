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        Kumluca'da hasat edilen zeytinin sıkımına başlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, hasadını yaptıkları zeytini sıktırarak yağ elde etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:33
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        Kumluca'da hasat edilen zeytinin sıkımına başlandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, hasadını yaptıkları zeytini sıktırarak yağ elde etmeye başladı.

        Kumluca Ziraat Odası bünyesinde faaliyet gösteren zeytinyağı sıkım fabrikasında, hasadı yapılan sezonun ilk zeytinlerinden yağ sıkımının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Geçen yıla göre havanın sıcak geçmesi nedeniyle bir hafta erken başlayan zeytinyağı sıkımı öncesi, üreticiler bereketli bir sezon geçirmek için dua etti.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı konuşmada, oda bünyesindeki zeytinyağı sıkım ünitesinin günlük yağ sıkma kapasitesini 200 tona çıkardıklarını söyledi.

        Fabrikaya Kumluca'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de zeytinyağı sıktırmak için vatandaşların geldiğini ifade eden Kökçe, fabrikanın şubata kadar açık kalacağını bildirdi.

        Geçen sene 300 ton civarında zeytinyağı üretimi yapıldığını hatırlatan Kökce, "Geçen yıla göre yeni zeytin ağaçlarının da üretime dahil olmasıyla rekoltemizin daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. 22 bin 500 üreticimiz tarafından yaklaşık 15 bin dekar alanda üretilen zeytinlerden bu yılki beklentimiz 400 ile 500 ton arasında zeytinyağı elde etmek." diye konuştu.

        Kökce, üreticilerin zeytinyağı kalitesinde düşüklük olmaması için hasat ettikleri ürünlerini bekletmeden fabrikaya getirmeleri gerektiğini, bu şekilde hem zeytinyağının kalitesinde hem de elde edilen ürün miktarından düşüş yaşanmayacağını belirtti.

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