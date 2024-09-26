Minik "Rüzgar Berkan" anne karnındaki ameliyatla dünyaya gözlerini sağlıklı açtı

GÜLSEM ADAM - Antalya'da anne karnında böbrek yetmezliği riski bulunan ve anne-bebek kan uyuşmazlığına bağlı değerleri düşen "Rüzgar Berkan", anne karnında yapılan operasyonla sağlıklı olarak dünyaya gözlerini açtı.

Antalya'da yaşayan Arzu ve Orhan Balıkçı çifti, ikinci evlatlarına kavuşacakları günü beklerken, bebeğin mesanesindeki sıvının böbreklerde biriktiği ve kan uyuşmazlığına bağlı kan değerlerinin düştüğü tespit edildi.

Doktorların bebeğin alınması önerilerini kabul etmeyen Balıkçı çifti, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Polikliniği'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Opr. Dr. Hasan Berkan Sayal ve Doç. Dr. And Yavuz, 6 kişilik ekiple ameliyatı gerçekleştirdi. "Rüzgar Berkan" bebek, başarılı geçen operasyonun ardından sağlıklı şekilde dünyaya gelirken, Balıkçı çifti de ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Opr. Dr. Hasan Berkan Sayal, AA muhabirine, annenin 7 aylık hamileyken bazı şikayetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde bebeğin idrar kesesindeki darlık nedeniyle böbreklerde sıvı birikmesi ve kan uyuşmazlığına bağlı kan değerlerinde düşüklük olduğunu gördüklerini belirten Sayal, "Yaptığımız operasyonda anne karnındaki bebeğe önce dışardan kan vererek değerleri yükselttik. Ardından bebeğin dar olan mesanesine ulaşarak genişlettik. Böylelikle idrar kanalını bypass ederek bebeğin böbrekten gelen idrarını gebelik kesesine aktarmış olduk." dedi.

Annenin 34. haftada doğum yaptığını ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini belirten Sayal, "Operasyonu gerçekleştirilmesiydi bebeğin böbrekleri geri dönüşümsüz şekilde etkilenecekti. Büyük ihtimalle böbrek yetmezliği olan bir bebek olacaktı. Diyalize girme ihtimali yüksekti. Şu anda bebeğin böbrekleri çalışıyor ve hayatını rahat şekilde idame ettirebiliyor. Bebek hem görünüşte hem de laboratuvar değerleri olarak sağlıklı." diye konuştu. - "Bebeği sağlıklı şekilde anne kucağında görmek çok güzel"

Doç. Dr. And Yavuz ise annenin kendilerine başvurduğunda suyunun kalmadığını ve bebeğin böbreklerinde şişme oluştuğunu gördüklerini dile getirdi. Bu tip vakalarda erken müdahale edilmezse bebeğin böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabildiğini vurgulayan Yavuz, "Başarılı operasyon oldu, bir sıkıntı yaşamadık. Bebeğimiz son derece sağlıklı. Bebeği sağlıklı şekilde anne kucağında görmek çok güzel bir duygu. Bebeği gülerken görmek bizi de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. - "Sanki 'benden vazgeçme' der gibiydi"

Daha önce 4 düşük yaşadığı ve doktorların hamileliği sonlandırma önerisini kabul etmediğini anlatan Balıkçı, şunları söyledi: "Doktorlar bebeğin alınmasını söylediklerinde bebeğim tekme atıyordu, sanki 'benden vazgeçme' der gibiydi. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü'ne başvurdum, doktorlarımız ellerinden geleni yaptı, hem bebeğime kan verdiler hem de tıkanıklığı giderdiler. 2-3 hafta geçtikten sonra bebeğim sağlıklı şekilde doğdu. Bebeğim şu an gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok, bir kere ateşi yükselmedi ve ilaç bile kullanmıyoruz."